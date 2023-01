Football allemand : Après le Mondial, Kimmich n'a pas sombré grâce à sa famille

Le milieu défensif, qui n'a plus joué depuis le 1er décembre, comme la plupart des internationaux allemands évoluant en Bundesliga, affirme qu'il est très motivé pour reprendre après «ces vacances très longues, peut-être trop longues». Le Bayern est en tête du championnat avec quatre points d'avance sur Fribourg, et reprendra la compétition vendredi (20h30) lors du choc de la 16e journée à Leipzig, troisième à six points.