Fashion Week : Après le scandale, Balenciaga fait profil bas

L'un des évènements les plus attendus de la Fashion Week parisienne, le défilé Balenciaga dimanche, était tout le contraire des shows précédents de la maison. Après les avoir organisés dans les quartiers populaires au nord de la capitale, celui-ci s'est déroulé au Louvre, en plein centre de Paris.

Les mannequins ont évolué avec une attitude neutre dans un espace minimaliste aux murs et au sol blancs qui tranchaient avec les scénographies anxiogènes ou apocalyptiques du passé, dans un tunnel ou dans la boue. Seule une musique dramatique et inquiétante évoquait l'univers du directeur artistique.

«La mode ne peut plus être considérée comme un divertissement»

«La mode ne peut plus être considérée comme un divertissement mais plutôt comme un art de faire des vêtements», a déclaré Demna dans la note du défilé.

Sauf qu'elle n'a jamais été un divertissement pour ce créateur à fleur de peau, qui, enfant, a dû fuir la guerre dans sa Géorgie natale, alors république soviétique, et qui captait mieux que personne les angoisses et les interrogations de l'époque et les transcrivait dans ses défilés.