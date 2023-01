Résidence pour seniors: Après le scandale en France, Orpea veut «contrer la défiance» au Luxembourg

Sordides affaires de maltraitance en France

Une sérénité fragile, car, secoué par de sordides affaires de maltraitance de personnes âgées en France, le groupe Orpea n’a pas forcément bonne presse. Mais, avance Stéphanie Rondoz, «j’ai senti les personnes rassurées par le fait que j’ai toujours travaillé au Luxembourg, que le personnel est luxembourgeois, et qu’il ne s’agit pas d’une structure importée clé sur porte de l’étranger». Même si elle avoue qu’«on ne peut nier que cet aspect est intervenu, car on s’est sentis mis sous le feu des projecteurs contre notre volonté».

Et si, lorsqu’elle a délivré, début novembre, un agrément provisoire d’un an à la résidence Récital, la ministre de la Famille, Corinne Cahen, avait glissé qu’elle allait «tenir à l’œil l’évolution de la situation», la directrice rétorque «avoir fourni à la ministre toutes les garanties dont elle avait besoin» et ajoute que «nous allons tout faire pour les honorer». Car «le Luxembourg est un petit pays et tout se sait».

«Faire un bon démarrage»

La Belge, infirmière de formation, mais rompue aux fonctions managériales, souligne que «pour faire un bon démarrage, il faut donner satisfaction dans les domaines chers aux résidents: le bien-manger, le bon soin, le bon encadrement, l’écoute, la disponibilité». Et de mettre en avant ses arguments: «Le fait d’être en centre-ville, de toucher une population qui souhaite rester dans ses habitudes de quartier, et d’impliquer les résidents du quartier dans différentes activités. Récital , c’est un peu la campagne au cœur de la ville».

Mais, assène-t-elle, «notre argument le plus fort est notre standing très élevé en termes de prestations, et d’infrastructures, avec un restaurant sous la houlette de Gérald Van Hove, lauréat du prix Ducasse, un centre de wellness, avec une piscine de loisirs et thérapeutique, un salon de coiffure, des salles de détente et d’activités multimédias, et même… une piste de pétanque». Le mobilier en chambre, aussi, a été spécialement choisi , si bien que «l’ensemble ne donne pas l’aspect d’une maison médicalisée ou d’un home traditionnel, mais cela ressemble à un hôtel».