Après le séisme en Turquie, le défi de l'aide luxembourgeoise

Le tremblement de terre a également fait plusieurs milliers de blessés et de très importants dégâts, selon de premiers bilans.

Un séisme de magnitude 7,8 a secoué la Turquie et la Syrie, lundi, faisant plus de 1 200 morts selon un bilan provisoire.

L'heure est au décompte des morts, des blessés et des disparus, après le terrible séisme qui a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine dans la nuit de dimanche à lundi. Alors que de nombreuses personnes se trouvent encore sous les décombres, les différents pays tentent d'identifier leurs ressortissants sur place. A priori, aucun Luxembourgeois ne se trouvait à cet endroit, et le ministères des Affaires étrangères, sollicité par L'essentiel, ne fait état d'aucune victime originaire du Luxembourg pour le moment.