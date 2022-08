Cyclisme : Après le Tour de France, Vingegaard a connu des «moments difficiles»

Le Danois Jonas Vingegaard a vécu des «moments difficiles» après sa victoire du Tour de France, a indiqué jeudi le directeur sportif de sa formation Jumbo Visma. Le coureur de 25 ans, qui n’était pas au départ du Tour du Danemark mardi et sera absent des prochains mondiaux sur route, au grand dam de ses fans et de la fédération, se fait discret depuis son accueil triomphal à Copenhague quelques jours après sa victoire.

«Je comprends que les spectateurs veulent voir Jonas, et je lui en ai parlé hier. Mais il a eu des moments très difficiles après le Tour», a dit Frans Maassen au quotidien Ekstra Bladet. «Nous aurions aimé le montrer dans cette course, mais nous devons aussi comprendre qu’il a été difficile de gagner le Tour et avec tout ce qui a suivi», a-t-il expliqué. En outre, sa présence au départ de la compétition danoise aurait augmenté la pression autour de Vingegaard, a-t-il avancé.