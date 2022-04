Météo : Après le vent, MeteoLux lance une alerte aux fortes pluies

LUXEMBOURG – Les conditions météorologiques ne vont pas s'améliorer ce vendredi, avec une nouvelle alerte émise par la station du Findel.

Après le vent, la pluie! Alors que l'ensemble du Luxembourg est placé ce jeudi en alerte aux vents forts jusqu'à 23h (des rafales entre 75 et 90 km/h sont attendues, voire localement plus), la journée de vendredi s'annonce particulièrement maussade elle aussi. MeteoLux a en effet émis un nouveau bulletin d'alerte, entre 6h et 18h, pour le sud du pays. Les météorologistes du Findel s'attendent à de fortes pluies, avec des cumuls pouvant atteindre localement 20 à 30 l/m2.