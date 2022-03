Après Léonard de Vinci en clous, il réalise une fresque en bouchons

Un artiste albanais est entré pour la troisième fois dans le livre Guiness des records, cette fois-ci pour une mosaïque en bouchons de 91 m².

Après avoir réalisé un portrait de Léonard de Vinci en clous et une mosaïque en cure-dents, Samir Strati, 42 ans, a confectionné avec plus de 200 000 bouchons une mosaïque de 12,94 mètres de largeur sur 7,1 mètres de hauteur, la plus grande mosaïque du monde, représentant un jeune homme jouant de la guitare.