Serbie : Après les barricades, le Kosovo ferme son principal poste frontière

La police kosovare et les forces internationales de maintien de la paix ont ensuite subi plusieurs attaques impliquant des armes à feu, alors que la Serbie mettait ses forces armées en état d'alerte. Mardi soir, des dizaines de manifestants du côté serbe de la frontière ont bloqué avec des camions et des tracteurs la circulation vers Merdare, le principal poste frontalier, ce qui a conduit le Kosovo à fermer ce passage.

«Ce barrage illégal a empêché la libre circulation des personnes et des biens, en conséquence nous invitons nos citoyens et compatriotes à circuler par les autres postes frontière», a déclaré la police dans un communiqué. Pristina a également appelé les forces de maintien de la paix de l'Otan (Kfor) à dégager les barricades. Le ministre serbe de la Défense Milos Vucevic a affirmé mercredi que le blocage des routes était un moyen de protestation «démocratique et pacifique», et que Belgrade gardait ouverte sa ligne de communication avec les diplomates occidentaux pour résoudre cette crise. La Serbie ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province méridionale, peuplée très majoritairement d'Albanais, proclamée en 2008.