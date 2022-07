Brésil : Après les critiques de Bolsonaro, Washington loue le système électoral

En pleine campagne pour sa réélection à la présidence du Brésil, Jair Bolsonaro avait mis en cause, lundi, le système électoral de son pays.

Les élections brésiliennes «servent de modèle dans le monde», a déclaré mardi, l’ambassade des États-Unis au Brésil, au lendemain de déclarations du président Jair Bolsonaro mettant une nouvelle fois en cause le système électoral brésilien. «Les élections au Brésil, testées au fil du temps par le système électoral et les institutions démocratiques, servent de modèle aux nations de l’hémisphère et du monde entier», a déclaré l’ambassade des États-Unis dans une note publiée par son service de presse.