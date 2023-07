Après les émeutes, Mont-Saint-Martin «à genoux»

«Ça aurait pu nous arriver à nous, à nos frères»

Dans la nuit du 29 au 30 juin, un habitant de la «ZUP», âgé de 25 ans, rentrait du travail en voiture et s'est trouvé au milieu des émeutes lorsqu'il aurait, selon ses proches, été touché par un tir du Raid. Une enquête est en cours et la victime, Aimène Bahouh est toujours hospitalisée dans un état préoccupant.

«Il n'y a rien pour les jeunes, ni pour les petits»

À Mont-Saint-Martin, des tags «justice pour Aimène» ont rejoint ceux en hommage à Nahel. Des jeunes racontent avoir été, ce même soir, «encerclés» par le Raid, «caché dans des buissons», qui «tirait ou piétinait» certains d'entre eux. «Pourtant, jamais on ne va voler, taper, comme ça se passe à Paris ou à Marseille, on a été bien élevés», assure Jules*, 21 ans.

«Macron, il ne fait rien pour la France»

«On a vu nos services publics petit à petit se dégrader», note-t-il encore, avec la Poste fermée depuis un an et demi. Mont-Saint-Martin ne compte plus un seul médecin généraliste. L'hôpital «recrute au Liban des infirmières que nous devons loger, puisqu'il n'y a plus d'infirmières: elles partent au Luxembourg», comme de nombreux autres professionnels.