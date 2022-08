Météo au Luxembourg : Après les fortes chaleurs, place aux orages!

LUXEMBOURG – MeteoLux a émis un avis d'orages pour l'ensemble du pays, à compter de ce jeudi soir, à 22h. Ils pourraient s'accompagner de fortes pluies, de vent et de grêle.

Il fallait s'y attendre! Après les fortes chaleurs de ces derniers jours, le temps vire à l'orage au Luxembourg. MeteoLux a en effet émis un bulletin d'alerte jaune pour l'ensemble du pays, à compter de ce jeudi soir (22h), jusqu'à vendredi matin (5h). Selon le prévisionniste, ces éventuels orages pourraient être accompagnés de fortes pluies, de rafales de vent jusqu'à 80 km/h et localement de grêle.

Comme si cela ne suffisait pas, la quantité d'ozone dans l'air est plus importante que d'ordinaire. Le seuil de pré-information (160 µg/m³) risque ainsi d'être dépassé ce jeudi, entre 12h et minuit.

Vendredi, les températures vont chuter. Selon les prévisions de MeteoLux, il ne fera pas plus de 17 à 19°C le matin et entre 23 et 25°C l'après-midi. Le thermomètre devrait se stabiliser ce week-end avant une nouvelle hausse des températures prévue lundi (28 à 30°C dans l'après-midi).