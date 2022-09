Décès d’Elizabeth II : Après les funérailles, l’unité des Windsor vite oubliée

Jeudi, la famille royale britannique a repris ses engagements, alors qu’Harry et Meghan sont retournés aux États-Unis.

Le prince William et le roi Charles III lors des funérailles de la reine.

À peine les funérailles d’Elizabeth II passées, Harry, Meghan et Andrew retournent dans l’ombre. Si la monarchie britannique a offert aux yeux du monde braqués sur elle l’image d’une famille la plus unie possible, les divisions ne sont pas réglées.