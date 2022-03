Après les OGM, des nanoparticules dans nos assiettes

104 produits alimentaires comportent ces éléments à l’échelle du milliardième de mètre. Sans aucune législation, sans étiquetage et sans débat, dénoncent des associations.

Il y avait les OGM, il aura les nanoparticules issues des nanotechnologies. "La présence de nanomatériaux manufacturés, non testés et potentiellement dangereux, peut être décelée dans des produits alimentaires, des emballages alimentaires, des conteneurs, de la vaisselle et d'autres produits en vente dans les rayons de l'UE", s’alarme l’ONG Les Amis de la Terre.