Tendances : Après les vampires, ce sont les zombies qui infestent l’écran

«Dead Set»

et «Zombie» cèdent la place à «The Walking Dead», qui déversera ses morts-vivants dans une série télévisée.

Les vampires sont romantiques, mystérieux, sexy, attirant les adolescentes («Twilight», «The Vampire Diaries») ou le public de HBO («True Blood»). Tout le contraire des zombies, qui sont dégoûtants et traînent les pieds. Lentement mais sûrement, les morts-vivants tendent pourtant les bras en direction du petit écran. Le mouvement a été initié fin 2008 par les Britanniques, avec la minisérie «Dead Set» et une mise en scène proche du film «28 jours plus tard». Il y a trois mois, c’est MTV qui annonçait qu’elle allait faire du classique du cinéma d’horreur «Zombie» une série.