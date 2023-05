Rcokhal: Après leur dernier concert à l'Atelier en 2010, les Black Keys sont de retour!

Concert

Formés à Akron, dans l'Ohio, en 2001, les Black Keys sont composés du chanteur/guitariste Dan Auerbach et du batteur Patrick Carney. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être compliquées, et un album des Black Keys en fait partie. Depuis plus de vingt ans, les amis d'enfance Dan Auerbach et Patrick Carney se sont réunis dans des lieux allant des caves en ciment moisies du Midwest aux installations multipistes coûteuses d'Hollywood, en passant par le genre d'espace savoureux construit sur mesure où leur remarquable nouvel album, Dropout Boogie, a été enregistré, et il y a toujours eu une constante: lorsque ces deux musiciens se retrouvent dans une pièce sans autres distractions que leurs instruments, les chansons émergent instantanément. Après leur dernier concert à l'Atelier en 2010, les Black Keys reviennent enfin au Luxembourg. Il était temps!