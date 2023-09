Après quatre ans de mariage: Joe Jonas a demandé le divorce: c'est fini avec Sophie Turner

«Le divorce était un dernier recours pour Joe. Il n'a jamais voulu briser sa famille, mais il a dû prendre ce qu'il estimait être la meilleure décision pour ses filles», a déclaré une source proche de la famille à Page Six. Source qui a confirmé que le chanteur de 34 ans avait officiellement déposé une demande de divorce mardi pour mettre un terme à sa relation avec Sophie Turner, 27 ans, qu'il avait épousée en 2019. Il a eu deux petites filles de trois et un an avec l'actrice de «Game of Thrones».