Au Luxembourg: Après un refus de priorité, ils se suivent sur plusieurs kilomètres puis se battent

Il était environ 14h, samedi, quand une bagarre a éclaté, à Graulinster dans l'est du pays, entre deux automobilistes. Selon les éléments transmis par la police dimanche matin, un refus de priorité survenu dans la commune de Consdorf serait à l'origine de l'incident. Les deux individus ont donc engagé une course poursuite sur plusieurs kilomètres avant de s'arrêter et d'en venir aux mains.