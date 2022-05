Maroc : Après sa chirurgie ratée, Luna Skye dévoile ses cicatrices

L’ancienne candidate de téléréalité, qui a été victime d’une septicémie après avoir reçu des injections dans les fesses, accepte son corps comme il est.

Dire que la fin de l’année 2021 a été compliquée pour Luna Skye est un euphémisme. Après avoir reçu des injections d’acide hyaluronique dans les fesses pour les remodeler, la jeune femme de 26 ans avait dû être hospitalisée en urgence à cause d’un staphylocoque qui avait provoqué une infection du sang. Elle avait alors dû subir «un gros lavage», comme elle l’avait elle-même précisé. «On a dû mettre des mèches. Donc là, j’ai des gros trous avec des grosses mèches qui rentrent d’un côté de la fesse et qui ressortent. Deux fois par jour, on fait passer de la Bétadine avec de l’eau oxygénée à l’intérieur de la fesse», avait-elle confié en janvier 2022.