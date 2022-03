Tennis : Après sa défaite, Kyrgios jette sa raquette vers un ramasseur de balles

L'Australien a failli toucher un ramasseur de balle en fracassant sa raquette au sol de rage, après son élimination en quart d'Indian Wells par Rafael Nadal, et n'a pas aimé qu'on l'interroge à ce sujet en conférence de presse.

Getty Images via AFP

Volcanique sur le court, Nick Kyrgios a failli toucher un ramasseur de balle en fracassant sa raquette au sol de rage, après son élimination en quart d'Indian Wells par Rafael Nadal (7-6 (7/0), 5-7, 6-4), et n'a pas aimé qu'on l'interroge à ce sujet en conférence de presse. «Que veux tu que je dise? C'était mon intention? Non. Est-ce que j'ai lancé la raquette près de lui? Elle a atterri à un mètre de mon pied, elle a rebondi et a failli le toucher. Je suis un être humain. Ces choses arrivent», a répondu l'Australien.