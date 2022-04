États-Unis : Après sa gifle, Will Smith lâché par Hollywood

Après la gifle qu’il a donnée à Chris Rock durant les Oscars, l’acteur a vu deux de ses films être mis en pause et c’est désormais son biopic qui a du plomb dans l’aile.

Le coup de sang de Will Smith après une blague aux dépens de son épouse aux Oscars continue d’avoir des conséquences pour l’acteur. Après l’ouverture d’une enquête par l’Académie des Oscars, la démission de Will de cette même Académie, l’Américain de 53 ans a vu deux projets de films être suspendus. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, «Fast and Loose», prévu pour Netflix, et «Bad Boys 4», produit par les studios Sony, ont été suspendus.