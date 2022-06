Sur Instagram : Après sa vidéo topless, Loana réplique

Loana a répondu à sa manière à ses détracteurs qui lui reprochaient d'avoir publié une vidéo d'elle seins nus à l'occasion de la Fête de la musique.

«Moi toute nue et pourtant c’est pas un drame.. J’avais même pas les cheveux assez longs pour cacher quoique ce soit et je riais déjà pour n’importe quoi. Sans être shootée, droguée ou autres choses que j’ai pu lire.. »: samedi, Loana a publié une photo d'elle toute petite dans le plus simple appareil pour répondre à toutes les mauvaises langues qui avaient dénoncé son comportement à l'occasion de la Fête de la musique.

Avec un jour de retard, la quadragénaire avait invité, mercredi, ses abonnés à célébrer la musique, le tout topless. Une attitude qui avait irrité ses détracteurs et inquiété un certain nombre de ses fans. «Oh mon Dieu !!! Il y a URGENCE ... elle n'est vraiment pas dans son état normal. Que font ses proches ?? Faut alerter son profil c'est fou. Elle est à poil édentée et shootée ... what else ???», s'était alarmé l'un d'entre eux. «Mais Loana. Tu peux pas te montrer comme ça c'est totalement dégradant pour ton image», avait lancé un autre.

«J’ai fait des erreurs il y a des années déjà, j’ai fait l’erreur de le dire mais j’aimerais que ça fasse partie du passé pour toujours et que lorsque je m’amuse on se dise juste que je suis contente de vivre tout simplement…», a rétorqué la bimbo samedi. Une mise au point qui a séduit ses abonnés: «Vous avez raison de vous amuser et de profiter de la vie», «continue d'apprécier la vie comme tu as envie», «Tu as bien raison !! Amuse-toi Loana ne fais pas attention aux mauvaises langues!!».