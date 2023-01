People : Après son accident, Jeremy Renner promet de réparer ses «30 os cassés»

«Amoché» après un grave accident de dameuse début janvier, l’acteur américain Jeremy Renner, connu pour son rôle de Hawkeye dans l’univers de superhéros Marvel, a annoncé samedi qu’il s’était cassé plus de 30 os mais qu’ils seront «réparés» et plus «forts».

Écrasé par sa propre dameuse

«Ces plus de 30 os cassés vont se réparer, devenir plus forts, tout comme l’amour et les liens avec la famille et les amis s’approfondissent», a ajouté Jeremy Renner, en remerciant tous ceux qui ont adressé des messages de soutien. «Amour et bénédictions à vous tous», a-t-il conclu.