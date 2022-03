Football : Après son pénalty manqué, Burak Yilmaz quitte la sélection

L’attaquant turc, qui a vendangé le but égalisateur contre le Portugal en fin de match jeudi, a annoncé sa retraite internationale.

«Je vais me réveiller toutes les nuits jusqu’au bout de ma vie en pensant que je marque ce pénalty»

«Je pense que je vais me réveiller toutes les nuits jusqu’au bout de ma vie en pensant que je marque ce pénalty», a déclaré Yilmaz, auteur d’une saison décevante en Ligue 1 après avoir été l’un des grands artisans du titre du Lille OSC l’an dernier. Yilmaz, qui a porté notamment les couleurs des trois grands club stambouliotes, le Besiktas, Fenerbahçe et Galatasaray, a participé sous le maillot de la Turquie aux Euro-2016 et 2020.