Succès phénoménal : Après Spotify, Taylor Swift fait planter Ticketmaster

Le succès de Taylor Swift est phénoménal. Après avoir récolté plusieurs MTV Europe Music Awards, occupé les dix premières places des charts américains avec les titres extraits de «Midnights» et fait planter Spotify avec la sortie de ce même album, voilà que c’est au tour de ses billets pour sa tournée de faire le buzz. Ils ont été mis en vente le mardi 15 novembre 2022.

Selon Theblast.com, ces sésames s’arrachent. À tel point que la billetterie Ticketmaster, une des plus importantes du monde, a planté face à la trop forte demande. Plusieurs internautes se sont plaints sur Twitter qu’ils ne pouvaient plus accéder à la plateforme de la filiale du géant du spectacle Live Nation. Taylor Swift n’a pas réagi, à la différence de l’entreprise. «Nous sommes conscients que les fans peuvent rencontrer des problèmes intermittents avec le site et nous travaillons de toute urgence pour les résoudre», a twitté Ticketmaster peu après l’ouverture de la vente.