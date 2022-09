Série: Après «Squid Game», Lee Jung-Jae jouera dans la série «Star Wars»

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été dévoilée pour «The Acolyte», série dérivée de «Star Wars», qui se déroulera à la fin de l’Ère de la Haute République. On sait que le tournage sera lancé à l’automne 2022 et que le programme a été écrit et sera produit par Leslye Headland, Américaine de 42 ans à qui l’on doit la série Netflix «Poupée russe».