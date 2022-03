Nouveau scandale? : Après Terry, place à l'affaire Cole

Après l'affaire Terry, un nouveau scandale sexuel ébranle le football anglais. Des SMS «torrides» et des photos nues d’Ashley Cole, coéquipier de Terry à Chelsea et en équipe d'Angleterre), ont été découverts sur le téléphone portable d’une «belle blonde».

Selon The Sun, Ashley Cole serait allé très loin cette fois-ci. Même le quotidien britannique à sensation n’a pas osé publier les photos nues d’Ashley Cole, jugées trop obscènes. En Angleterre, envoyer des photos «obscènes» par SMS est puni par la loi (amende et peine de prison allant jusqu’à six mois). Quant au couple Ashley-Cheryl Cole, il est séparé depuis deux semaines.