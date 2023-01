Amérique du Sud : Après trois ans d’absence, le Brésil réintègre la Celac

Lula a Buenos Aires fin janvier

La Celac, lancée en décembre 2011 par l’ex-président vénézuélien Hugo Chavez décédé en 2013, regroupe tous les pays du continent américain à l’exception des États-Unis et du Canada. «Le retour du Brésil au sein de la communauté des États latino-américains est une étape indispensable dans la restauration de notre patrimoine diplomatique et pour la pleine réinsertion du pays dans la communauté internationale», précise le communiqué. Lula se rendra à Buenos Aires pour participer au sommet de la Celac les 23 et 24 janvier.

Le dirigeant de gauche, qui a déjà gouverné la première économie d’Amérique du Sud entre 2003 et 2010, montre ainsi sa volonté de rompre l’isolement international du Brésil qui avait marqué le mandat de Jair Bolsonaro. Dans son discours d’investiture devant le Congrès, le dirigeant de gauche s’est notamment engagé à reprendre «l’intégration sud-américaine» et à renouer avec un dialogue «élevé et actif» avec les États-Unis, l’Europe et la Chine.