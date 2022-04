Jean Asselborn: «Après Trump et le Brexit, Marine Le Pen serait fatale»

«Il y va de l'avenir de l'Europe et du développement de la coopération dans la Grande Région»

Plus d'une vingtaine de socialistes et socio-démocrates de la Grande Région ont publié jeudi une lettre ouverte intitulée «La France ne doit pas être dirigée par l'extrême droite». Le texte, signé notamment par les Luxembourgeois Alex Bodry, Cécile Hemmen, Dan Biancalana, Henri Haine, Tom Jungen et Simone Asselborn-Bintz, estime que «l'abstention ou le vote blanc ou nul ne sont pas des options acceptables face à l'importance de l'enjeu de ces élections pour la société française dans son ensemble».

Les signataires estiment qu'il «y va aussi de l'avenir de l'Europe et du développement de la coopération dans la Grande Région» et «de notre vie quotidienne dans nos régions frontalières». Le texte appelle ainsi à barrer la route à Le Pen et «aux idées néfastes» du RN et, pour ça, «il faudra choisir le bulletin au nom d'Emmanuel Macron».