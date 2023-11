A Las Vegas: Après U2, la Sphere espère accueillir Beyoncé

Selon le «New York Post», les pourparlers seraient déjà bien avancés. La manager de l’artiste la plus couronnée de l’histoire des Grammy Awards avec 32 trophées s’est déjà rendue dans la salle de 18 000 places pour l’inspecter. Le mari de la star, Jay-Z, en a fait de même. Pour produire son spectacle, la chanteuse, dont le film «Renaissance: A film by Beyoncé» sortira le 1er décembre 2023 , demanderait dix millions de dollars, soit la même somme qu’a obtenue U2 pour monter le sien.