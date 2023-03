En Grèce : Après un accident mortel, plus de 50 000 manifestants dans la rue

«Ce gouvernement doit partir»

«Ce gouvernement doit partir», assure Niki Siouta, une ingénieure civile de 54 ans, rencontrée par l'AFP dans l'une des manifestations dans la capitale. «Je suis ici pour rendre hommage aux morts mais aussi pour exprimer ma colère et mon ras-le-bol», a-t-elle ajouté alors que la vétusté du réseau ferré, propriété de l'Etat, et les lacunes dans le système de sécurité ont été notamment montrés du doigt pour expliquer ce drame qui bouleverse tout le pays. «Ce n'est pas un accident, c'est la politique», proclamait aussi un tract de l'Union des élèves d'Athènes. «C'est ce même gouvernement qui ne donne pas d'argent pour l'éducation et pour les hôpitaux», s'indignait aussi Thanassis Oikonomou, un représentant syndical de la compagnie des bus d'Athènes.

De nombreux Grecs expriment leur amertume face à ce qu'ils considèrent comme une déliquescence des services publics depuis les plans d'austérité imposés par les créanciers de la Grèce pour sortir le pays du marasme. A Athènes où plusieurs défilés, dont certains marqués par des violences, ont déjà eu lieu depuis l'accident de train. La Grèce est en outre quasiment à l'arrêt. Aucune liaison maritime n'est assurée entre le continent et les îles et les trains sont restés en gare pour le huitième jour d'affilée.

Les employés du service public ont également débrayé pour 24 heures à l'appel de la confédération du secteur, tout comme les enseignants du primaire, les médecins et les conducteurs de bus et de métro, rejoints dans les cortèges par les étudiants. A Athènes et à Thessalonique, de violents heurts ont opposé dimanche des policiers et des manifestants en marge d'un rassemblement de 12 000 personnes.