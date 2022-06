Thomas Meunier : Après un mariage à Bastogne, ils se sont envolés pour le paradis

Quelques jours après s'être mariés à Bastogne, Thomas Meunier et son épouse se sont envolés pour la Polynésie française.

Thomas Meunier et Deborah Panzokou sont ensemble depuis 2018 et sont parents de trois petits garçons. Très active sur les réseaux sociaux, la jeune femme partage son quotidien de femme de footballeur et de mère de famille.