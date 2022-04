Football – Ligue 1 : Fin de l'aventure à Lille pour Ben Arfa, après un nouveau dérapage

Neuf petits matches et puis s'en va! Lille a perdu son pari avec Hatem Ben Arfa, qui est resté moins de trois mois, éjecté après une altercation avec son entraîneur qui compromet la fin de la carrière du joueur.

Le divorce semble consommé entre Jocelyn Gourvennec et Hatem Ben Arfa.

«En 34 ans, je n'avais jamais vu ça dans le milieu du foot». Le technicien Jocelyn Gourvennec a scellé vendredi l'aventure nordiste du milieu offensif, avec des mots qui resteront dans le livre d'une saison 2021/22 mouvementée pour le Losc. «Le club a engagé une procédure qui est en cours. Le joueur a été dispensé d'entraînement cette semaine et je pense que le club communiquera une fois que la procédure sera avancée», a dévoilé le Breton, sans jamais préciser la nature de la procédure ni citer le nom de Ben Arfa, mais en confirmant implicitement qu'il s'agissait bien de l'ancien international français.

Lille lui reproche son «comportement inapproprié à l'intérieur du vestiaire» après le match nul contre le dernier Bordeaux (0-0), samedi. Il s'en serait pris verbalement à son coéquipier Tiago Djalo, avant de cibler Gourvennec et des membres du staff, selon plusieurs médias. «Il est impossible de laisser passer quelque chose qui peut altérer l'unité de l'équipe, du groupe, du vestiaire. Pour moi, il n'y a pas de débat, car il n'y a rien et personne au-dessus du Losc», a déclaré l'entraîneur.

«Le président (Olivier Létang, NDLR) a une règle: on ne touche pas au club, à l'équipe et à l'entraîneur», a-t-il insisté. Le Losc va donc disputer en rangs serrés le sprint final, qu'il aborde à une septième place insuffisante au vu de son statut de tenant du titre.

Un échec pour le président Létang

Mais à huit journées de la fin, la troisième place de Rennes n'est qu'à six points, laissant entrevoir la possibilité d'accrocher une qualification pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Il reste à savoir quelle trace laissera cet incident. Sur le terrain, depuis son arrivée, libre, durant le mercato d'hiver, Ben Arfa a disputé neuf rencontres (0 but, 1 passe décisive), mais sans s'imposer comme un titulaire.

Sa mise à l'écart ne devrait donc pas bousculer l'équilibre sportif de l'équipe, même si le Losc aurait certainement préféré bénéficier d'une arme offensive en plus, car elle a du mal à marquer des buts cette saison (11e attaque de L1). Cet épisode constitue un échec pour le président Létang car c'est lui qui a fait le pari de faire venir le joueur qu'il avait côtoyé au Paris SG avant de le faire venir à Rennes quelques années plus tard.

«Difficilement compréhensible»

Mais le plus grand perdant de cette histoire reste Ben Arfa qui, à 35 ans, a certainement tiré une croix sur une nouvelle aventure en Ligue 1, après Lyon, Marseille, Nice, le PSG, Rennes et Bordeaux. Joueur précoce, champion d'Europe U17 avec les Bleus au sein d'une génération dorée (Karim Benzema, Samir Nasri, Jérémy Menez), le natif de Clamart n'a fait briller que par intermittences son talent indéniable. Il compte quinze sélections, entre 2007 et 2015, dont deux à l'Euro 2012.