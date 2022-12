Musique : Après une année faste, Bad Bunny a besoin de repos

«Je vais faire une pause. L’année 2023 sera pour moi. Je vais la consacrer à ma santé physique et mentale. Je vais en profiter pour respirer et profiter de mes succès», a lâché la star dans Billboard. Celui qui a marqué l’histoire des Grammy Awards en étant le premier artiste à être sélectionné dans la catégorie principale Album de l’année avec un disque entièrement en espagnol a ajouté dans le magazine dont il fait la une qu’il n’avait aucun projet précis: «Je vais faire la fête. Je vais aller ici ou là. Je vais naviguer en mer. J’ai quelques engagements sporadiques et j’irai au studio. Mais sans pression. J’en suis arrivé à un point où je ne suis plus dans la recherche de quoi que ce soit».