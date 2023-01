Jason Chicandier : Après une cirrhose, les médecins lui annoncent encore pire

L’acteur et youtubeur Jason Chicandier, qui sera dans «Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu», commence bien mal l’année 2023.

«Ça y est, le couperet est tombé! J’ai une cirrhose! Bon, OK, j’ai voulu cette maladie. Alors voilà, pour la première fois de ma vie, je dois arrêter sous peine de crever. Et croyez-moi, j’ai quand même réfléchi. J’aime tellement l’alcool et ses effets», a écrit sur Instagram l’humoriste et acteur Jason Chicandier, mardi. Il a expliqué dans une deuxième publication: «La saison alcoolique s’arrête pour moi! Pourquoi? Simplement parce qu’on m’a dit que si je continuais, il me restait 2 ou 3 ans à vivre! Alors comme j’ai une fille et une femme…»