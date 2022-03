Au Luxembourg : Après une collision, une voiture se retrouve sur le toit

TRINTANGE - Trois personnes ont été blessées dans un accident de la circulation, entre une camionnette et une voiture, mardi soir.

Trois personnes ont été blessées dans un accident sur la route de Remich, entre Assel et Trintange, mardi soir. Vers 21h, le chauffeur d'une camionnette de livraison, qui roulait sur la route de Remich, a décidé de faire demi-tour sur un chemin de terre, près de la déviation vers Waldbredimus, pour retourner à Trintange.

Au même moment, une voiture dans laquelle se trouvaient deux occupants, roulant dans la même direction, n'a pas pu éviter la camionnette qui manœuvrait et l'a percutée de plein fouet. Sous la force de l'impact, la camionnette a été projetée dans un chemin de terre et la voiture s'est retrouvée sur le toit, dans un champ, 30 mètres plus loin.