Musique en ligne : Après une panne de plus d’une heure, Spotify refonctionne

Des millions d’utilisateurs du service de musique en ligne ont eu des problèmes de connexion ce mardi soir, pendant plus de 90 minutes. Les choses sont revenus à la normale.

Spotify compte plus de 400 millions utilisateurs actifs, dont 180 millions abonnés payants. (Image d’illustration)

Le service de musique en ligne suédois Spotify a indiqué mardi avoir été coupé pendant près d’une heure et demie, des millions d’utilisateurs dans le monde signalant de leur côté avoir perdu leur connexion. «Quelque chose ne va pas tout à fait, et nous l’étudions. Merci pour vos rapports!» a écrit la société sur Twitter.

Spotify a indiqué que celle-ci avait touché d’autres plateformes. «Spotify et plusieurs autres plateformes ont subi une brève interruption de service ayant commencé aujourd’hui vers 19h15. Depuis 20h50, Spotify est rétabli et fonctionne normalement pour la majorité de ses utilisateurs», a déclaré un porte-parole de la société à l’AFP. Spotify compte plus de 400 millions utilisateurs actifs, dont 180 millions abonnés payants.