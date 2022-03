Agent 007 : Après Venise, James Bond s'aventure à Rome

Les sept collines de la capitale italienne fourniront la toile de fond des prochaines aventures du héros de Ian Fleming, dont plusieurs scènes seront tournées en 2015 dans la ville éternelle.

Habitué de Venise («Bons baisers de Russie», «Casino Royale»), l'agent 007 avait semblé négliger Rome avant ce 24e opus au titre encore inconnu qui doit sortir le 23 octobre 2015 en Grande-Bretagne et le 6 novembre aux États-Unis. Ce film réunira le trio déjà à l'œuvre pour «Skyfall», au succès historique: John Logan au scénario, Sam Mendes à la réalisation et Daniel Craig dans le costume du plus célèbre agent secret du monde.

Le tournage de ces scènes représente un sérieux coup de pouce pour les studios de Cinecitta, qui semblent connaître actuellement un nouvel élan, grâce notamment à des déductions fiscales visant à attirer les productions étrangères. Ils viennent d'accueillir les tournages de «Christ the Lord: out of Egypt» de Cyrus Nowrasteh et de «Everest», de l'Islandais Baltasar Kormakur. Un projet de «remake» de l'épique «Ben Hur» pourrait y faire un passage en début d'année prochaine.