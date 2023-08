Arabie saoudite : La croix en diamants de Neymar fait polémique

Dernière superstar du football à rejoindre l'Arabie saoudite, Neymar a reçu un accueil spectaculaire, après sa signature à Al-Hilal. Mais plus que le Boeing 747 prêté par un prince, le festival pyrotechnique et les drones, c'est un bijou arboré par le Brésilien qui a suscité la controverse.

Soucieux d'éviter toute polémique dans ce moment de gloire, les autorités saoudiennes et le nouveau club du footballeur de 31 ans se sont faits très discrets. Mais l'image a suscité de nombreux commentaires dans le monde musulman, plusieurs médias allant jusqu'à effacer le symbole chrétien sur les photos de présentation de Neymar.

Il n'en fallait pas plus pour déclencher des débats sur les réseaux sociaux. Concernant Neymar, difficile d'imaginer un acte de provocation, alors qu'il vient de s'engager avec Al-Hilal pour percevoir des émoluments records. Il sera toutefois intéressant d'observer s’il exprime ou non ses convictions religieuses, et de quelle manière, lors de son passage en Arabie saoudite.