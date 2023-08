L’Arabie saoudite construit… des pistes de ski

Le domaine skiable de Trojena devrait compter 36 kilomètres de pistes. NEOM

Skier en Arabie saoudite. C’est l’ambition de cet état du Golfe avec la construction de Trojena, le premier domaine skiable en plein air du royaume. Ce dernier fait partie du très ambitieux, mais controversé, projet de développement du gouvernement saoudien baptisé NEOM. Il prévoit la construction d’une ville d’une longueur de 170 kilomètres baptisée The Vault, d’un port maritime, d’un site industriel, d’une station balnéaire et d’une station de ski baptisée Trojena. Ils seront répartis sur une superficie de 26 500 km². À titre de comparaison, la Suisse s’étend sur une superficie de 41 000 km².

Trojena accueillera 7000 résidents à l’année et 700 000 touristes par an. On y trouvera bien entendu des pistes de ski, mais aussi une zone de loisirs avec des centres commerciaux, des boîtes de nuit, des restaurants et des scènes pour y organiser des événements comme des festivals.

Soi-disant durable

Un domaine skiable dans un pays comme l’Arabie saoudite peut avoir l’air d’une idée farfelue, mais à en croire les développeurs, le projet serait durable de par la position géographique de la station de ski. Trojena se trouve en effet dans la plus haute chaîne de montagnes de la région de Tabuk. «Il y neige naturellement et en hiver, les températures descendent en dessous de zéro», explique Philip Gullett, directeur exécutif de Trojena, à la chaîne d’information «Al Arabiya English».

«Pour répondre aux exigences, nous misons sur l’énergie durable, minimisons notre consommation d’eau et utilisons le propre réseau d’énergie de NEOM, qui est climatiquement neutre et ne libère pas de gaz à effet de serre», ajoute Philip Gullett.

Canons à neige indispensables

La principale piste de ski se trouvera à 2400 mètres d’altitude. Même si les températures y descendent en dessous de 0°C en hiver, 75% des 36 kilomètres de pistes seront alimentés par des canons à neige. Il est aussi prévu de récupérer et de réutiliser la neige fondue. Durant la saison estivale, il sera possible de pratiquer des sports nautiques sur le lac artificiel et d’autres disciplines comme le VTT, l’escalade et la randonnée.

Un chantier bien avancé

Selon Philip Gullett, le projet a bien avancé depuis 2022. «Nous avons déblayé 1,6 million de m³ de terre pour le lac et les fondations pour toutes les autres parties du projet sont également posées», dit-il. Trojena devrait un jour générer 10 000 emplois et augmenter le PIB de l’Arabie saoudite de trois milliards de riyals saoudiens (plus de 700 millions d'euros).

Le projet de développement de NEOM se veut durable, ce qui est néanmoins remis en cause par les experts. La protection de la nature entre également en ligne de compte. C’est pourquoi sur les 1400 km² que compte Trojena, seule une superficie de 5% sera bâtie. NEOM

Sur les 1400 km² de terrain alloués pour le projet Trojena, seule une superficie de 57 km² sera bâtie (soit à peine 5%). NEOM souhaite ainsi protéger davantage le paysage environnant, comme l’indiquent les développeurs du projet sur leur site internet.