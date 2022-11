Football – Mondial 2022 : L’Argentine de Messi terrassée par d’héroïques Saoudiens

L'Arabie Saoudite a dominé l'Argentine (2-1), ce mardi lors de la première journée du groupe C, au Mondial 2022.

Coup de tonnerre à Lusail ! L’Argentine, pourtant lancée par un but rapide sur pénalty de Lionel Messi, a été surprise (2-1) par une héroïque équipe d’Arabie Saoudite qui a signé la première énorme sensation de ce Mondial-2022, mardi au nord de Doha. Les spectateurs du stade de Lusail, le plus grand du Qatar avec ses 80.000 places, ont ainsi assisté à l’une des plus grosses surprises de l’histoire de la compétition.