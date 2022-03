«Aräbology»: enfin, l'aveu de toute une génération

Y.A.S. n'est pas le premier projet électro arabe, comme l'indique l'autocollant sur la pochette, mais certainement le plus ambitieux. La chanteuse libanaise Yasmine Hamdan et le producteur français Mirwais (Taxi Girl, «Music», de Madonna) ont produit avec «Aräbology» la bande-son d'une jeunesse arabe branchée et libre et pratiquant l'amour libre.