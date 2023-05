Electromobilité au Luxembourg: Aral veut faire le plein de bornes de recharge rapide

Sur place, les trois points de charge, pour six emplacements, peuvent délivrer jusqu’à 300 kW, ce qui permet de récupérer, si la batterie de la voiture le permet, une grande partie de l’autonomie en une quinzaine de minutes. Les bornes sont ouvertes au paiement par carte de crédit, et à différents opérateurs et applications mobiles. Les conducteurs de passage sont ainsi principalement visés.