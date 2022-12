Guerre en Ukraine: La Russie ne «volera» pas Noël, assure le maire de Kiev

En fin de journée lundi, un arbre artificiel de 12 mètres de haut a été installé dans le centre de la capitale, décoré symboliquement avec des colombes de la Paix. Quelques dizaines de résidents ont bravé le froid glacial pour admirer l’arbre – qui jouxte la Cathédrale Sainte-Sophie de Kiev et ses célèbres dômes en or – et prendre des selfies.