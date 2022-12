Au Luxembourg : Les arbres dans la forêt du Bobësch pourront être abattus

SANEM – Un chantier d'abattage d'arbres, prévu dans la forêt du Bobësch entre Bascharage et Sanem, avait été repoussé. Le président du tribunal administratif a rejeté ce vendredi la demande de suspension.

En jaune, les marquages de l'emplacement actuel de la conduite à une profondeur d'environ 1,50 m. La conduite à gaz traverse le Bobësch, le CR110 et le Zäemerbësch.

Malgré tous les efforts des opposants, les arbres de la forêt de Bobësch entre Niederkerschen et Sanem pourront être abbatus. Le président du tribunal administratif a rejeté vendredi une demande de suspension, comme l'indique le ministère de la Mobilité. «Les travaux reportés déjà deux fois peuvent être entamés encore cette année», précise ce dernier. Le Biergerinitiativ Gemeng Suessem ASBL (BIGS) avait déposé la requête contre l'action de déboisement le 24 novembre dernier.

Les travaux consistent dans l’abaissement de conduites à gaz d’Air Liquide et de Creos en prévision du futur réaménagement du CR110. «Dans ce contexte, le nombre d’arbres et d’arbustes à enlever s’élèvera au strict minimum nécessaire, et toutes les précautions pour protéger les chauves-souris sont prises», assure le ministère.