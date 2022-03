Allemagne : Arbres et fourmis bloquent la «gigafactory» de Tesla

La justice a suspendu le déboisement d'une vaste surface. L'usine géante du constructeur américain pourrait prendre du retard.

L'entreprise américaine doit également déterrer de nombreuses colonies de fourmis à l'aide de «pelles et de petits excavateurs» pour les relocaliser plus loin, selon la Süddeutsche Zeitung. De plus, elle accrochera 400 nichoirs dans la région, car la déforestation privera un certain nombre d'oiseaux de leurs nids.