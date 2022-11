De l’électricité à partir de l’acier, ArcelorMittal y pense

«Si on prend un four électrique d’ArcelorMittal à Belval ou Differdange, il a une puissance installée qui correspond à la consommation de la ville de Luxembourg». Roland Bastian, Head of Country Luxembourg ArcelorMittal, ne cache pas cette réalité pas forcément flatteuse en ces temps où l’on en appelle plus que jamais à la sobriété, et l’illustre même de façon parlante: la sidérurgie est une industrie très énergi-vore et le géant mondial du secteur en est bien conscient.