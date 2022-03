Sidérurgie : ArcelorMittal a terminé 2019 dans le rouge

LUXEMBOURG - Le groupe sidérurgique basé au Grand-Duché affiche pour 2019 une perte de plus de deux milliards d'euros et un recul de 7% de son chiffre d'affaires.

2019 n'a pas été une bonne année pour ArcelorMittal. Le groupe sidérurgique basé au Luxembourg accuse une perte nette de 2,5 milliards de dollars en 2019 (2,3 milliards d'euros environ), contre un bénéfice net de 5,1 milliards en 2018, pénalisé par des prix de l'acier en baisse et une demande plus faible. Le chiffre d'affaires de l'année s'élève en 2019 à 70,6 milliards de dollars, en baisse de 7,1%, a annoncé le groupe, jeudi, dans un communiqué.

«2019 a été une année très difficile, ce qui se reflète clairement dans notre profitabilité significativement réduite», a commenté le PDG d'ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, cité dans le communiqué. Le groupe a été confronté à des prix de l'acier en baisse combinés à un coût des matières premières plus élevé. La demande plus faible, notamment dans le secteur automobile, a également pesé négativement. ArcelorMittal a aussi passé des dépréciations d’actifs, en particulier aux États-Unis, et enregistré des charges exceptionnelles liées à l'état des stocks et à des restructurations.