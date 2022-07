Résultats 2e trimestre 2022 : ArcelorMittal a vendu moins d'acier mais plus cher

Le bénéfice net du groupe ressort à 3,9 milliards de dollars contre un peu plus de 4 milliards l'an dernier, à la même période, la guerre en Ukraine et l'inflation commençant à affaiblir la demande d'acier. Sur l'ensemble du premier semestre en revanche, le bénéfice du groupe est en hausse de 27% par rapport au premier semestre 2021, à 8 milliards de dollars, grâce à un premier trimestre qui avait fortement bénéficié de la flambée des prix de l'acier. À la Bourse de Paris, le titre d'ArcelorMittal montait de 4,05% à 23,62 euros vers 9h25, dans un marché en hausse de 0,7%.

«Le conflit a un impact sur notre croissance et ajoute une pression inflationniste, qui se traduit par une diminution de la demande», a commenté le directeur général du groupe, Aditya Mittal, cité dans un communiqué du groupe. Au deuxième trimestre, la production d'acier d'ArcelorMittal a baissé de près de 18% par rapport à la même période l'an dernier, à 14,6 millions de tonnes. Sa production de minerai de fer a en revanche augmenté d'un peu plus de 7% sur un an, à 12 millions de tonnes.