ArcelorMittal augmente le prix de ses aciers plats

LUXEMBOURG - Puisque le minerai de fer est à la hausse, ArcelorMittal va augmenter le prix de ses aciers plats.

Le numéro un mondial de l’acier, ArcelorMittal, prévoit une nouvelle augmentation des prix de ses aciers plats en Europe à cause de la prochaine hausse du minerai de fer, imposée par les groupes miniers.

ArcelorMittal va donc augmenter une nouvelle fois de 40 euros la tonne ses aciers plats, ce qui porte ses prix de base minimaux à 600 euros la tonne pour les bobines à chaud et à 680 euros pour les bobines à froid et les produits revêtus. Les tôles quarto augmenteront d’au moins 40 euros la tonne pour les qualités commerciales.

«Ce nouveau niveau de prix sera effectif pour tous les nouveaux contrats pour le deuxième trimestre et sera appliqué avec effet immédiat», a précisé le groupe. Cette annonce fait suite à l’accord final intervenu pour les contrats 2008 relatifs au minerai de fer. Les trois principaux fabricants d’acier d’Asie (les Japonais Nippon Steel et JFE Holdings et le Coréen Posco) viennent d'accepter une hausse de 65 % du minerai de fer imposée par leur principal fournisseur brésilien Vale.