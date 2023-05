Sidérurgie: ArcelorMittal: bénéfice net divisé par quatre sur un an

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a baissé de 15% sur un an à 18,5 milliards de dollars contre 21,8 milliards au premier trimestre 2022 , et 16,89 milliards au 4e trimestre 2022.

Une nouvelle hausse de la rentabilité attendue au deuxième trimestre

L'amélioration de la conjoncture économique conduit à une évolution comparable sur le bénéfice d'exploitation Ebitda, qui s'élève à 1,8 milliard de dollars au premier trimestre contre 5 milliards un an plus tôt et 1,25 milliard au 4e trimestre 2022. Ramené à la tonne d'acier, il atteint 126 millions de dollars (331 M USD au 1T 2022 et 100 M USD au 4T 2022).